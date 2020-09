Un tir încărcat cu sute de porci s-a răsturnat pe A1. Animalele au rămas captive după impact | VIDEO

21:10

Ion Manole a murit în această seară, după ce organismul său a cedat în fața virusului ucigaș SARS-CoV-2. Tatăl regretatei cântărețe avea 77 de ani și diabetul este una dintre afecțiunile cu care se confrunta înainte să se infecteze cu boala rară apărută în din China. Bărbatul a plecat în mormânt cu două regrete dureroase. […] The post Regretele cu care Ion Manole a plecat în mormânt. Tatăl regretatei cântărețe nu a avut nicio șansă în fața virusului ucigaș SARS-CoV-2 appeared first on Cancan.ro.