Avocata lui Liviu Dragnea face mega-scandal! ”Nici până astăzi nu s-a…”

22:40

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Margheritei din Clejani îi place tare mult să impresioneze pe toată lumea. De cele mai multe ori, fiica lui Ioniță și a Vioricăi din Clejani face acest lucru numai în moduri negative și pare că nu are nicio problemă în vederea aplicării acestui comportament. Margherita din […] The post Cum s-a fotografiat Margherita din Clejani, pe străzile din București. Trecătorii au crezut că nu văd bine. FOTO appeared first on Cancan.ro.