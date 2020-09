Renate Weber: Un procent însemnat de copii nu poate avea acces la învăţământul online

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, joi, că o analiză realizată de reprezentanţi ai acestei instituţii şi ai Avocatului Copilului relevă că un procent însemnat de elevi nu poate avea acces la învăţământul online."Împreună cu colegii mei de la Avocatul Copilului am făcut o analiză destul de profundă a felului în care s-au desfăşurat cursurile online în perioada stării de urgenţă, stării de alertă până acum. Din unele locuri din ţară am primit informaţii foarte cuprinzătoare, toate arată că există un procent important de copii care nu au avut acces la învăţământ online, fie pentru că nu au o tabletă, un computer, nu au device-urile necesare, fie fiindcă nu au conectivitate la internet. Acolo de unde am primit răspunsuri ne-am permis să facem şi unele recomandări, pentru că este clar că există bunăvoinţă. (...) Deci, per total, din ce am văzut noi, există un procent însemnat de copii care nu are fizic cum să aibă acces la învăţământul online", a spus Renate Weber, într-o conferinţă de presă.Ea a precizat că în jur de 15 judeţe nu au transmis răspuns, astfel că Avocatul Poporului s-a adresat miercuri cu o scrisoare către ministrul Educaţiei, Monica Anisie, în vederea obţinerii de date."Câtă vreme impui astfel de condiţii pentru desfăşurarea cursurilor, normal este ca tu, stat, să asiguri şi măştile şi dezinfectantul şi săpunul, că apă presupui că există, dacă o exista. (...) Anul trecut am făcut o amplă cercetare cu privire la toate şcolile unde există toalete improvizate undeva în fundul curţii. Ce faci în situaţiile acelea? Cum asiguri acolo acea igienizare necesară? (...) Cred că fiecare şcoală va face strict în funcţie de posibilităţile materiale pe care le are", a afirmat Renate Weber.În opinia sa, învăţământul hibrid reprezintă "o provocare uriaşă" pentru profesori."Am văzut în ultimele zile un fel de tendinţă de a-i speria pe părinţi că o să răspundă penal dacă nu-şi trimit copiii la şcoală. Cred că suntem suficient de traumatizaţi cu toţii în această pandemie ca să nu mai venim şi cu alte chestiuni care să-i mai sperie pe oameni. (...) A mai fost şi o intenţie de declaraţie pe propria răspundere, că şi acolo au fost speriaţi părinţii cu o eventuală răspundere penală. Răspunderea penală presupune să săvârşeşti o faptă penală şi chiar să ai şi intenţia, adică un părinte să nu vrea să-şi dea copilul la şcoală ca să-i facă rău copilului. (...) Trăim într-o situaţie de forţă majoră, de aceea tot avem stări de alertă care se prelungesc, evident, niciun părinte nu face aşa ceva, dar eventual unii părinţi ar putea să spună: 'Eu optez pentru cursuri online pentru copilul meu sau copiii mei'", a arătat aceasta.Ea a amintit că a cerut ministrului Educaţiei în mod repetat să i se comunice dacă ministerul a luat în considerare posibilitatea ca părinţii împreună cu membrii familiei cu care trăieşte copilul să decidă ce tip de participare şcolară va avea elevul."Nu am primit un răspuns de la doamna ministru, dar am văzut o declaraţie a dânsei dată la un post de televiziune în care spunea că lucrul acesta va fi posibil, dar le va cere părinţilor să aducă o adeverinţă de la medic din care să rezulte fie că acei copii au probleme de sănătate sau ar putea să li se agraveze problemele de sănătate, dacă ar contracta virusul, fie că ei. Sper că nu e vorba doar de părinţi, că mulţi copii trăiesc în România în grija bunicilor. Sper ca sfera, cercul acesta să fie un pic mai larg", a afirmat Avocatul Poporului.Renate Weber a menţionat că a întrebat MEC şi despre evaluare. "Una (...) se referea la felul în care va fi făcută evaluarea naţională, pentru că unii vor face cursuri în clasă, alţii online, cred că e uşor superficial să spunem că toţi vor avea parte de aceeaşi educaţie, pentru că altfel pui întrebările când interacţionezi direct cu profesorul şi altfel online. Nu am primit încă răspuns", a adăugat Renate Weber. AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)

