Bianca Pop, noi declarații după ce a susținut că a fost drogată și violată

12:20

Emisiunea “Keeping Up with the Kardashians” a ajuns până la sezonul 18, timp în care clanul Kardashian și-a încântat fanii din întreaga lume și a pus bazele unui imperiu de sute de milioane de dolari. Acum, familia a anunțat că emisiunea se va încheia în 2021, după 14 ani în care surorile Kardashian au trecut prin numeroase schimbări în viața personală.