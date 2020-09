Duckadam este ACID cu Tătărușanu! „Merge cum a mers și la Lyon, rezervă!”

09:20

Anda Adam este unul dintre cele 16 concurenți de la noul realityshow de pe Pro TV, Ferma. Orășeni vs Săteni. Alături de o altă concurentă, Alina Pușcău, artista a încins imaginația bărbaților. NU RATA: GEORGE BURCEA, DEZVĂLUIRI EMOȚIONANTE DESPRE ANDREEA BĂLAN! TATUAJUL NEȘTIUT CU FOSTA SOȚIE Totul s-a petrecut într-un spațiu improvizat drept baie, unde cele […]