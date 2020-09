Ion Haiduc: Cine a spus că actorii trebuie să poarte mască pe scenă nu a fost niciodată la teatru

16:00

Cea mai consistentă nevoie a persoanelor instituţionalizate adulte sau minore este cea de comunicare, deoarece nimeni nu îi ascultă pe aceşti oameni, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), Mădălina Turza.Preşedintele ANDPDCA a relansat, joi, linia telefonică dedicată persoanelor instituţionalizate, proiect iniţiat în luna iulie cu scopul sprijinirii, în contextul pandemiei, a sănătăţii psihice a copiilor şi adulţilor aflaţi în centrele pentru persoanele vulnerabile.Linia telefonică gratuită 0.800.500.550 este destinată atât adulţilor şi minorilor instituţionalizaţi care doresc să vorbească cu psihologi sau cu alte persoane dispuse să îi asculte, cât şi angajaţilor Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului care solicită sprijin psihologic sau doresc informaţii suplimentare sau ghidaj în anumite situaţii legate de pandemie.Preşedintele ANDPDCA a făcut un bilanţ al apelurilor recepţionate la linia telefonică dedicată persoanelor instituţionalizate. Astfel, în perioada 13 iulie - 4 septembrie, peste 300 de persoane au apelat linia telefonică specială, numărul total al apelurilor fiind de 1.569. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Cele mai multe apeluri au fost făcute de beneficiari adulţi, care sună din nevoia de a fi ascultaţi, pentru a primi încurajare, dar şi pentru a cere informaţii referitoare la pandemia de Covid 19. Anxietatea beneficiarilor este generată de faptul că nu pot ieşi foarte des din centre, alte teme fiind legate de singurătate, de boală sau chiar de moarte. Anumite persoane sună frecvent, pentru că este o cale spre libertate", a precizat Mădălina Turza în conferinţa de presă.Potrivit preşedintelui ANDPDCA, apelanţii la numărul de telefon special au menţionat următoarele tipuri de probleme: ameninţări din partea personalului, inclusiv pentru apelarea la linia telefonică specială; administrarea de medicamente neuroleptice fără motivaţie; condiţii improprii de cazare; conflicte cu alţi beneficiari şi cu personalul centrelor rezidenţiale; nemulţumiri cu privire la alimentaţie; nemulţumiri cu privire la punerea sub interdicţie şi capacitatea legală; dorinţa de a-şi exercita dreptul de muncă.Preşedintele ANDPDCA a menţionat, pentru AGERPRES, că ponderea acelor probleme de care se plâng apelanţii şi care pot fi catalogate drept abuzuri este mică în numărul total de apeluri."Ponderea a ceea ce noi încadrăm ca abuzuri sau depăşiri ale unor norme legale este mică în numărul mare de apeluri. Acestea există, de regulă noi le identificăm ca fiind încălcări, ei le prezintă ca o supărare, ca o nelinişte, ca o teamă, şi noi ne dăm seama unde s-a trecut pragul şi facem demersuri mai departe. Însă cea mai consistentă nevoie este aceea de comunicare. Este absolut impresionant: pe aceşti oameni nu-i ascultă nimeni. Sunt persoane care sună pur şi simplu să povestească din viaţa lor, din trecutul lor, din viaţa de zi cu zi, să facă pur şi simplu conversaţie, iar asta îmi spune mine, ca Autoritate, că serviciile de acolo nu sunt în regulă. Nu neapărat că ei sunt, să zicem, abuzaţi, ci îmi spune că ori nu au psiholog, ori acesta este ineficient, ori aceştia nu sunt suficienţi, deci că nu se uită la această parte. Sunt oameni cu care nimeni nu povesteşte. Sunt tineri sau adulţi care spun că acest telefon este ca o eliberare sau deja cunosc pe nume psihologii (care le răspund la telefon, n.r.), dezvoltă o relaţie, se întâmplă nişte lucruri care trec dincolo de graniţele procedurilor şi asta îţi arată această nevoie a unor oameni care sunt închişi undeva, fără să fi greşit ceva", a afirmat Mădălina Turza.Preşedintele ANDPDCA a explicat că beneficiarii centrelor rezidenţiale au fost informaţi despre existenţa numărului de telefon, însă au încă nevoie să îşi facă curaj să apeleze la specialiştii disponibili la linia telefonică specială."Până în această conferinţă, am avut mai multe sesiuni de informare, am avut întâlnire pe Zoom cu foarte mulţi beneficiari din centre, cărora le-am povestit de acest număr. În paralel a fost transmis prin DGASPC-uri un material informativ care a fost prelucrat cu toţi copiii şi adulţii din sistem, a fost transmisă o circulară, şi în plus am realizat câteva zeci de mii de afişe şi brăţări cu numărul de telefon, care au fost distribuite copiilor şi adulţilor. Încă nu funcţionează perfect, în sensul că aceste materiale de comunicare au ajuns la beneficiari, asta ştim sigur, unii dintre ei le poartă la mână, iar în fiecare centru, pe fiecare hol şi pe fiecare uşă este un afiş mare cu aceste informaţii, dar nu tuturor li s-a explicat foarte clar pentru ce este numărul de telefon, unora deloc. Acum suntem în faza în care reglăm situaţia, pentru că unii (angajaţi din sistemul de protecţie, n.r.) n-au spus la ce foloseşte linia telefonică. Dar deja beneficiarii sună, însă se poate mai bine de atât. Ei au obstacole de depăşit. Fie că nu le-au spus suficient de bine pentru ce este numărul, fie că unii chiar nu-i lasă, fie că le este lor teamă, crezând că păţesc ceva dacă sună. Deci sunt mai multe bariere în calea accesării acestui număr, dar încercăm să găsim o variantă de a construi acest curaj, pentru că este vorba de un curaj pentru ca ei să sune", a declarat Mădălina Turza.Preşedintele ANDPDCA a apreciat, pentru AGERPRES, că situaţia angajaţilor din centrele persoanelor vulnerabile este ambivalentă: pe de o parte personalul poate ajunge în situaţia de a face rău beneficiarilor prin lipsă de pregătire profesională, neglijenţă, dezinteres sau comiterea de abuzuri, iar pe de altă parte genul de activitate depusă de aceşti angajaţi este teribil de grea."Lucrurile nu sunt albe şi negre: există numeroase situaţii în care diferite categorii de angajaţi sunt sau se pot transforma în duşmani ai acestor oameni, prin neglijenţă, abuz, dezinteres şi aşa mai departe, şi există această situaţie, dar există şi acele situaţii în care nu vorbim neapărat de rea-intenţie ci vorbim de lipsă de pregătire, de lipsă de informare, de calitatea îndoielnică a resursei umane, de acest proces îndelungat în care nu ştim exact cum au venit aceşti oameni în sistem, cine i-a verificat, cum s-au ocupat de pregătirea lor continuă. Noi trăim practic efectele acestui sistem de administraţie publică împăunat de o serie întreagă de oameni care n-au trecut prin filtrele normale şi naturale. Asta nu înseamnă că aceasta nu este o muncă grea. Este teribil de greu. Trebuie să înţelegem că aceşti oameni fac o muncă grea. Nu ştiu câţi oameni ar fi dispuşi să facă acest tip de muncă, o muncă într-un centru cu câteva zeci de persoane sau copii, adulţi cu dizabilităţi grave. Deci trebuie să înţelegem şi partea aceasta, faptul că ei (angajaţii, n.r.) nu beneficiază de sesiuni de 'burn-out', de 'de-briefing'. Deci există această componentă a unui personal încărcat, obosit, şi există şi componenta ineficienţei, a abuzurilor şi a celor care intră în sfera penală", a afirmat Mădălina Turza.În cadrul conferinţei de presă, preşedintele ANDPDCA a caracterizat sistemul în care trăiesc adulţii şi minorii instituţionalizaţi drept un "univers concentraţionar". Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Trebuie să înţelegem că acest număr şi acest mecanism unic în Europa se adresează unui univers concentraţionar, adică persoanele, fie că sunt copii, fie că sunt adulţi, care sunt în situaţia de a apela la acest număr, trebuie să depăşească mai multe bariere. În primul rând, ei nu au întotdeauna acces la canale de comunicare, adică nu au telefoane sau alte mijloace de comunicare şi cumva reuşesc să se descurce de la colegi, de la prieteni sau de la personal. În al doilea rând, nu au cultivat sau dezvoltat reflexul de a solicita ajutor. Ei nu ştiu că în afară de personalul centrului altcineva poate fi la capătul firului şi îi poate ajuta, nu îşi cunosc drepturile şi de cele mai multe ori le este teamă", a susţinut Mădălina Turza. AGERPRES/(AS - autor: George Coman, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citiţi şi: * Telverde pentru persoanele aflate în centre rezidenţiale