De ce nu mai este activă Vulpița pe internet, după ce a părăsit Acces Direct. Adevărul din spatele conturilor pe care le are pe rețelele de socializare

11:10

Larisa este o tânără de 24 de ani care încearcă să ia viața de la zero. Se pare că reușește, deși viața ei din ultimii ani a fost un coșmar. După ce tatăl ei a ieșit din pușcărie și a început s-o violeze. Lariza a scris un mesaj cutremurător pe Faceboook, nemulțumită de autorități. Este […] The post Mesajul cutremurător al Larisei, fata violată de tată, trimisă la produs și vândută: ”M-au tăiat, m-au împușcat în cap, m-au supradozat…” appeared first on Cancan.ro.