Violeta Alexandru le dă o veste proastă românilor care nu mai au joburi: „Creşterea cuantumului de şomaj nu este o prioritate”

13:20

Coronavirus România 10 septembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că 47 de persoane au murit din cauza COVID-19 în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei, un număr de 4.065 oameni au decedat. CITEȘTE ȘI: PATRIARHUL UCRAINEI, INFECTAT CU COVID-19 DUPĂ CE A DAT VINA PE CĂSĂTORIILE GAY PENTRU EXISTENȚA CORONAVIRUSULUI În intervalul 09.09.2020 […] The post Coronavirus România 10 septembrie. 47 de decese în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.