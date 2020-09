Mihai Teja prinde curaj înainte de Voluntari – FCSB! „Ne batem de la egal la egal cu ei!”

15:30

Mai sunt doar câteva zile până la deschidere noului an școlar, iar lucrurile nu au fost încă puse la punct. Noua desfășurare a orelor încă pune probleme, iar o mare parte din profesori se arată nemulțumiți de faptul că o să fie filmați în cadrul orelor de curs. Profesorii spun că o asemenea procedură […]