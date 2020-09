Cum îl alintă Antonia pe Alex Velea, atunci când nu o aude nimeni. Artista a „scăpat” porumbelul, în fața fanilor

16:50

Cătălin Moroșanu s-a arătat impresionat de cazul copilei de 13 ani din Târgu Jiu care a fost bătută și umilită de alte fete. Sportivul a mărturisit că și el a fost victima unor astfel de situații, care te pot marca destul de rău. Pentru că știe ce înseamnă să trăiești pe pielea ta astfel de […]