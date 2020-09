Andreea Bălan și-a făcut mama să plângă de fericire. Ce mesaj a primit Valeria Bălan de ziua sa de naștere de la soțul ei, Săndel Bălan

17:40

Deși noul an școlar începe peste câteva zile, cinci școli din Sectorul 6 al Capitalei sunt un adevărat șantier. Elevii nu se vor putea întoarce la școală conform scenariului galben. Dacă sălile de curs sunt indisponibile copii au să învețe în containere modulare. Cele cinci unităţi de învăţământ aflate în cartierul Drumul Taberei – Şcoala […]