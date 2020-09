“Fosta” lui Victor Slav are pofte suspecte. După ce au vizitat o clinică, i-a cerut noului iubit să…

18:10

S-a produs schimbare. Conform Poliției Române, începând de astăzi, șoferii vor putea face dovada asigurării RCA în și în format electronic, inclusiv cu ajutorul dispozitivelor mobile. Până acum, existența unei polițe de asigurare auto obligatorie se făcea exclusiv prezentând varianta tipărită a poliței, însă acest lucru s-a schimbat potrivit unui act normativ al Autorității de […]