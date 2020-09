Guvern: 1,34 miliarde de lei pentru acoperirea nevoilor urgente la nivelul UAT-urilor care au făcut solicitări

19:50

Mecanismul de redresare şi rezilienţă ar putea ajuta România nu doar să îşi revină, ci să devină mai rezilientă, să folosească această oportunitate pentru a crea un mediu de afaceri care să le permită oamenilor să investească, să creeze locuri de muncă şi să aibă productivitate, a afirmat, joi, comisarul european pentru Buget, Johannes Hahn. "Am convingerea fermă că sub conducerea dumneavoastră se vor face multe pentru dezvoltarea ţării dumneavoastră. Sper şi sunt convins că ce s-a prevăzut sau este în pregătire acum o să ajute România nu doar să îşi revină, ci să devină mai rezilientă, să folosească această oportunitate pentru a crea un mediu de afaceri care să le permită oamenilor să investească, să creeze locuri de muncă, şi să aibă productivitate care până la urmă ajută la recuperarea întârzierii României faţă de alte ţări europene. Ce am realizat sau ce a realizat Consiliul European poate fi considerat acord istoric. Nu este vorba doar de elementele principale ale CFM, ci şi despre Next Generation, Viitoarea Generaţie, cel mai mare pachet din istorie. Această sumă impresionantă de mii de miliarde de euro e vitală pentru redresarea şi rezilienţa europeană şi e vorba de a ajunge la un acord rapid împreună cu Parlamentul European", a declarat Johannes Hahn, la reuniunea preşedinţiei Grupului PPE, cu tema "Solidari pentru redresarea Europei".El a subliniat faptul că Next Generation demonstrează solidaritatea, iar acest aspect a fost recunoscut şi de pieţele de capital."Vedem reacţiile lor când am împrumutat primii bani pentru instrumentul SURE, pentru a finanţa scheme de ocupare a forţei de muncă pe termen scurt. Şi România beneficiază de acest lucru. În general redresarea şi rezilienţa au legături cu domeniul digital pentru a face faţă provocărilor, nu doar ale prezentului ci şi ale viitorului. 30% din fonduri ar trebui să meargă în direcţia climei. Ştiu că e o provocare în primul rând pentru România, dar cred că merită să investim într-un mediu mai bun care să atenueze schimbările climatice şi în acelaşi timp să folosim oportunităţile epocii digitale şi ale evoluţiei digitale. Generaţia viitoare va fi ceva extrem de important. Cu siguranţă vom da un volum foarte mare de bani pentru România. Important este să se înţeleagă şi faptul că rambursarea acestor sume se poate finanţa doar dacă introducem noi resurse proprii. E mică probabilitatea să credem că doar contribuţii naţionale suplimentare pot finanţa această rambursare. Ar trebui să fie o structură de rambursare care să nu afecteze negativ pe cetăţean, pe contribuabili, care deja sunt împovăraţi în situaţia actuală. Trebuie să găsim căi şi mijloace pentru a ajuta situaţia mediului şi în ce priveşte faptul că unele mari companii internaţionale, în special companii de internet, au beneficiat foarte mult în criză, în timp ce proprietarul unei mici prăvălii nu a putut beneficia şi este corect să introducem un fel de taxă digitală care să compenseze puţin acest teren inechitabil de joc", a spus Johannes Hahn.De asemenea, el a menţionat că este important ca foarte curând să se ajungă la un acord între Parlament şi Consiliul European şi apoi să înceapă procesul de ratificare în parlamentele naţionale."Nimic nu se poate face înainte ca cele 27 de parlamente să fi ratificat noul instrument privind resursele proprii. Deci sper ca să se poată face în România cât de curând posibil, fiecare instituţie are un rol de jucat şi vă rog să nu scăpaţi din vedere acest lucru. (...) Trebuie acum să folosiţi toate aceste ocazii, toate oportunităţile pentru că acum ne aşteptăm ca banii nu doar să fie furnizaţi ci să fie şi cheltuiţi în mod semnificativ durabil pentru viitor. Şi dacă îmi permiteţi să spun un lucru, România aparţine acelor ţări care au suferit foarte mult de exodul creierelor în trecut şi poate ca această criză să fie o şansă pe care o oferă familia europeană să reacţioneze la această criză. Solidaritatea demonstrată ar putea ajuta ca acest exod al creierelor să fie inversat şi să devină un influx de inteligenţă înspre România şi sunt convins că actualul Guvern român poate să ofere mediul necesar şi sperăm că acest lucru se va întâmpla", a mai spus Johannes Hahn. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * VIDEO Orban: Susţinem toate proiectele de dezvoltare economică, de susţinere a investiţiilor, de creştere a competitivităţii UE pe plan global * VIDEO Boloş: Sunt convins că instrumentul pentru facilitatea de recuperare şi rezilienţă va contribui la modernizarea statelor membre UE * VIDEO Vălean: Absenţa infrastructurii de transport face ca totul să fie mai poluant şi condiţiile de viaţă mai proaste