Alegeri în SUA: Microsoft a detectat atacuri cibernetice din Rusia şi China

Aproape 15% din unităţile de învăţâmânt din judeţ încep cursurile în anul şcolar 2020-2021 în scenariul galben, în timp ce o şcoală postliceală şi-a anunţat intenţia de a desfăşura cursurile exclusiv online, potrivit unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea.Astfel, 77 din cele 542 de unităţi de învăţâmânt vor începe şcoala în scenariul galben. Printre acestea se numără şcolile şi grădiniţele din cele patru comune în care rata de incidenţă a îmbolnăvirilor cu COVID-19 depăşeşte unu la mia de locuitori, respectiv Tulnici, Reghiu, Gura Caliţei şi Gugeşti, dar şi alte şcoli şi grădiniţe din Slobozia Bradului, Suraia, Panciu, Odobeşti, Mărăşeşti sau Focşani, unde numărul elevilor dintr-o clasă este foarte mare."O şcoală postliceală privată din Focşani a optat pentru desfăşurarea cursurilor exclusiv online, dat fiind faptul că au cursanţi şi din alte judeţe, este foarte greu să desfăşoare lecţiile în alt scenariu. Având în vedere faptul că nu cunoaştem mediile din care vin cursanţii respectivi, am acceptat să rămână varianta aleasă de ei. Opţiunea pentru un scenariu sau altul este validată de consiliul de administraţiei al şcolii respective, care îşi asumă varianta de începere a şcolii. O parte din şcoli vor începe în scenariul galben, iar restul în scenariul verde, în care toţi copiii vor veni la şcoală. Directorii vor anunţa mâine, poimâine elevii să vină la şcoală, aşa cum s-a stabilit de către consiliul de administraţie. A durat destul de mult, au fost incertitudini, dar am vrut să fim cât mai aproape de momentul începerii, să ne asigurăm că analiza epidemiologică este una corectă şi cât mai aproape de adevăr", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judeţului Vrancea, Gheorghiţă Berbece.El susţine că de asigurarea materialelor de protecţie şi dezinfecţie pentru copii se vor îngriji atât Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea, cât şi primăriile şi părinţii."Inspectoratul Şcolar Vrancea are încă pe stoc o cantitate importantă de măşti şi materiale de dezinfecţie, pe care le va distribui şcolilor. Pe de altă parte, UAT-urile, cei care administrează şcolile, trebuie să se îngrijească de procurarea acestor materiale. Şi, nu în ultimul rând, şi părinţii se vor îngriji să le asigure copiilor minimum de protecţie", a precizat Berbece.În Vrancea există încă şcoli care nu au apă curentă, dar prefectul spune că a primit asigurări de la primari că elevii vor avea apă pentru a se spăla pe mâini."Sunt câteva UAT-uri care au avut probleme cu apa până acum, dat fiind faptul că a fost timpul secetos, dar am speranţa că se reglează acest aspect, în sensul că va scădea consumul de apă pentru irigat, stropit sau pentru ce se folosea înainte. Am asigurări de la primari că se vor îngriji ca unităţile şcolare să aibă apă. Sunt şi situaţii în care şcolile nu au o sursă sigură şi am primit garanţii de la primari că se vor organiza şi vor găsi soluţii astfel încât să fie apă", a spus prefectul.În anul şcolar 2020-2021, în judeţul Vrancea sunt aşteptaţi să înceapă cursurile un număr de aproape 50.000 de elevi, dintre care 8.638 de elevi preşcolari, 15.612 de elevi în învăţământul primar, 12.321 la gimnaziu şi 12.516 de elevi în licee sau şcoli profesionale. AGERPRES/(A, AS - autor: Dana Lepădatu, editor: Oana Popescu)