Negocieri afgane: SUA cer părţilor beligerante să nu ''rateze'' această ''ocazie istorică''

Majoritatea formaţiunilor politice intrate în competiţia electorală din acest an au încheiat, în special la nivel local, o serie de protocoale şi înţelegeri cu privire la politica de alianţe pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020.Astfel, potrivit Listei semnelor electorale admise de Biroul Electoral Central (BEC), la 8 august 2020, postată pe site-ul http://locale2020.bec.ro, Partidul Social Democrat (PSD) a încheiat înţelegeri electorale locale, în diferite formule, cu Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE), Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Partidul PRO România, Partidul Puterii Umaniste (social - liberal) - (PPU-SL), Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (PNŢCD), Partidul Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie (ADER), precum şi cu Partidul Republican.Partidul Naţional Liberal (PNL) a preferat partenerii tradiţionali, cum ar fi Uniunea Salvaţi România (USR), Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) şi, în anumite cazuri, Partidul Mişcarea Populară (PMP) şi formaţiuni politice zonale.O înţelegere electorală tripartită, Alianţa PSD - Pro România - ALDE, acoperă numeroase localităţi din ţară: Beclean, Bistriţa Bârgăului, Braniştea, Budacu de Jos, Budeşti, Căianu Mic, Cetate, Ciceu Giurgeşti, Ciceu Mihăieşti, Chiochiş, Chiuza, Coşbuc, Dumitra, Dumitriţa, Feldru, Galaţii Bistriţei, Ilva Mare şi Ilva Mică, Josenii Bârgăului, Lechinţa, Leşu, Livezile, Lunca Ilvei, Maieru, Matei, Măgura Ilvei, Mărişelu, Miceştii de Câmpie, Milaş, Monor, Negrileşti, Nimigea, Nuşeni, Parva, Petru Rareş, Poiana Ilvei, Prundu Bârgăului, Rebra, Rebrişoara, Rodna, Romuli, Runcu Salvei, Salva, Sângeorz Băi, Sânmihaiu de Câmpie, Silivaşu de Câmpie, Spermezeu, Şanţ, Şieu, Şieu Măgheruş, Şieu Odorhei, Şieuţ, Şintereag, Târlişua, Teaca, Telciu, Tiha Bârgăului, Uriu, Urmeniş, Zagra, Năsăud.De asemenea, Alianţa Social-Umanistă dintre PSD şi PPU-SL a intrat în competiţia electorală pe tot cuprinsul judeţului Timiş şi în municipiul Timişoara, precum şi în mai multe localităţi prahovene şi nemţene: Vălenii de Munte, Apostolache, Zeletin, Baba Ana, Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Bucov, Ceptura, Cocorăştii Mislii, Fântânele, Filipeştii de Pădure, Floreşti, Gura Vitioarei, Măgureni, Plopeni, Scorţeni, Predeal Sărari, Podenii Noi, Ştefeşti, Talea, Râfov, Roznov, Bicaz, Târgu Neamţ, Roman şi Piatra Neamţ.Alianţa Social Liberală (ASL) formată din PSD şi ALDE a devenit funcţională în judeţul Dolj, dar şi în localităţile Soveja, Şoimuş, Hidişelu de Sus, Milcov, Cârlogani, Sprâncenata, Dumbrăviţa, Moşniţa, Moftin şi Pomi. Alianţa dintre PSD şi PRO România a luat startul electoral la Balş, Urlaţi, Starchiojd, Ariceştii Rahtivani, precum şi în municipiile Buzău şi Râmnicu Sărat.La Biroul Electoral Central au mai fost înregistrate şi alte alianţe electorale la nivel local: Alianţa "împreună pentru Botoşani" Partidul Verde - PNŢCD; Alianţa PSD - ALDE - PNŢCD la Mangalia; Alianţa electorală PSD - ALDE - PNŢCD - ADER; Alianţa electorală PSD - PNŢCD; Alianţa Dreapta Liberală - ALDE; Alianţa PSD - ALDE - Partidul Republican în localitatea Şag; Alianţa PSD - Partidul Republican, la Cenei şi Liebling (ambele din Timiş); Alianţa PSD - PRO România - PPU-SL, în judeţul Prahova şi în oraşul timişean Deta. Au mai fost încheiate protocoale de funcţionare în vederea alegerilor locale între PSD şi PNŢCD; USR şi Partidul Verde; PSD, ALDE şi PNŢCD sub denumirea de Platforma Social-Liberală Creştină (PSLC). În plus, au mai fost constituite: Alianţa dintre ADER şi PPU-SL, "Alianţa pentru Sânandrei" din judeţul Timiş dintre ALDE şi UNPR; Alianţa PRO România - ALDE, pentru localitatea sătmăreană Turţ; Alianţa PSD - PRO România - ALDE - PNŢCD, la Caraş-Severin.O înţelegere electorală unică la aceste alegeri, între PSD, ALDE şi UDMR a fost parafată la Bistriţa-Năsăud.La Bucureşti, s-au constituit două alianţe de mare impact electoral. Prima înţelegere a fost asumată de trei formaţiuni de dreapta, la 1 august 2020 luând naştere Alianţa dintre USR, PLUS şi PNL, în vederea susţinerii unui candidat unic pentru Primăria Generală şi de candidaţi comuni la primăriile de sector. Înţelegerea nu a vizat şi listele de consilieri locali şi generali din Municipiul Bucureşti.Cea de-a doua alianţă, "PRO Bucureşti 2020", formată din Partidul Bucureşti 2020, condus de fostul edil al sectorului 3, Robert Negoiţă, şi din Partidul Pro România, condus de fostul prim-ministru Victor Ponta, a fost constituită la 26 iulie 2020 în perspectiva alegerilor locale din Capitală.Pe zona formaţiunilor de dreapta au mai fost constituite alianţe între: PNL - UDMR - PNŢCD, la Hunedoara; PNL-PMP, la Balş; PNL - Partidul Brăila Nouă; PNL şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), la Constanţa; USR - PLUS - Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR); PNL şi USR; PNL şi PLUS; USR şi PLUS (cele două partide urmând a fuziona).Şi comunitatea maghiară din România este reprezentată în aceste alegeri, pe lângă UDMR, de o alianţă între două formaţiuni ale minorităţii, respectiv Alianţa Maghiară din Transilvania (AMT-EMSZ), alcătuită din Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) şi Partidul Civic Maghiar (PCM).BEC a hotărât înregistrarea semnelor electorale pentru 217 partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi ale organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din 2020. Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, alianţele electorale se pot constitui între partide politice sau alianţe politice, la nivel judeţean ori local. Site-ul http://legislatie.just.ro menţionează că "un partid politic nu poate face parte, la acelaşi nivel, decât dintr-o singură alianţă electorală". AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache; editor: Horia Plugaru, editor online: Adrian Dãdârlat)