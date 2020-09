GSP LIVE Lorena Balaci vrea să plece din România: „Probabil iau copii și mă duc cu ei în Azerbaidjan” » Momente complicate pentru fotbalul juvenil

07:50

Naomi Osaka (22 de ani, 9 WTA) a învins-o pe americanca Jennifer Brady (25 de ani, 41 WTA), scor 7-6(1), 3-6, 6-3, și s-a calificat în finala US Open 2020. Naomi Osaka (22 de ani, 9 WTA) și Victoria Azarenka (31 de ani, 27 WTA) se vor înfrunta în finala ediției din acest an de la US Open.Jennifer Brady e revelația turneului de la US Open. Americanca nu a dezamăgit nici în semifinale, unde a păstrat un nivel fantastic. ...