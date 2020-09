Leo vrea victoria la Giurgiu: „Avem datoria să facem un meci bun și să câștigăm!”

20:20

Sâmbătă, de la ora 21:00, Voluntari și FCSB se întâlnesc în etapa a 3-a din Liga 1. Înaintea duelului, Mihai Teja, antrenorul gazdelor, prinde curaj și declară război fostei sale echipe. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! Mihai Teja nu uită că a fost antrenorul […] The post Mihai Teja prinde curaj înainte de Voluntari – FCSB! „Ne batem de la egal la egal cu ei!” appeared first on Cancan.ro.