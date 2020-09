O îndrăgită prezentatoare de la Pro TV a primit un diagnostic delicat. Riscă să ajungă pe masa de operații dacă…

21:10

Povestea șocantă a minorei de 13 ani din Târgu Jiu pe care au snopit-o în bătaie alte copile, tot minore, a ajuns la urechile lui Cobra Tate. Fostul „cumnat" al Biancăi Drăgușanu nu a rămas deloc indiferent și vrea să se implice și să-i sară în ajutorul fetei care a fost umilită. Cobra Tate, fratele […]