Rusia: Alegeri regionale într-un climat delicat pentru Kremlin

10:30

Preşedintele american Donald Trump a comparat joi abordarea sa de a minimaliza pericolul reprezentat de noul coronavirus cu atitudinea premierului britanic Winston Churchill în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când încerca să calmeze oamenii în timpul bombardamentelor naziste asupra Londrei, într-o încercare de a stinge polemica suscitată de o serie de interviuri pe care i le-a acordat celebrului jurnalist Bob Woodward, autorul unei cărţi explozive care îl vizează, potrivit DPA şi AFP.Citând o inexactitate istorică, Trump a declarat că Churchill 'de multe ori mergea pe un acoperiş la Londra şi vorbea' în timpul bombardamentelor naziste asupra oraşului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 'Întotdeauna vorbea cu calm', a spus Trump în cadrul unui miting electoral la Michigan, adăugând: 'Am făcut aşa cum trebuie şi am făcut o treabă ca nimeni altcineva'.Churchill urmărea într-adevăr bombardamentele Luftwaffe naziste asupra Londrei de pe un acoperiş, dar nu se cunoaşte să fi pronunţat vreun discurs în timpul acelor raiduri, notează DPA.Preşedintele american este vizat de critici acerbe după ce a recunoscut că a minimalizat intenţionat gravitatea noului coronavirus cu scopul de a evita generarea panicii, potrivit unui volum în curs de apariţie sub semnătura celebrului jurnalist Bob Woodward.'Trebuie să fim calmi, nu vrem să fim nebuni lunatici', a spus Trump la Michigan.În cursul unei conferinţe de presă tot joi, Trump a fost întrebat de ce 'i-a minţit' pe americani cu privire la gravitatea virusului.'Nu am minţit. Ceea ce am spus a fost că trebuie să fim calmi. Nu trebuie să fim panicaţi', a răspuns Trump, adăugând: 'Am demonstrat tărie în calitate de conducător. Nu a fost minciună. Nu am dorit s-o iau razna şi să încep să strig: Moarte! Moarte!'.Polemica, declanşată a doua zi după publicarea unor fragmente din volumul 'Rage', care urmează să apară marţea viitoare, intervine cu mai puţin de 60 de zile înainte de alegerile prezidenţiale în care Donald Trump va candida pentru un al doilea mandat de patru ani împotriva democratului Joe Biden.Potrivit uneia dintre înregistrările audio a interviului realizat de Woodward cu Trump, preşedintele american părea să cunoască înainte de începutul lunii februarie felul în care se transmite virusul SARS-CoV-2, chiar dacă a respins ideea de a purta mască câteva luni după aceea.SUA, una dintre cele mai afectate ţări de pandemia de COVID-19, a înregistrat până acum cel mai mare număr de decese, peste 190.000, şi are cel mai mare număr de cazuri la nivel mondial, peste 6 milioane de infecţii.