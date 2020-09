Decizie-șoc luată de sute de profesori din întreaga țară! O nouă criză lovește dur învățământul românesc

11:20

Istoria cafelei, desi tumultoasa, este de data relativ recenta. Descoperita in urma cu un mileniu pe meleagurile Etiopiei de astazi, cafeaua a fost transportata de comercianti pana dincolo de Marea Rosie, in peninsula arabica, unde a inceput sa fie cultivata de catre dervisii musulmani, pentru a fi folosita in ritualuri.