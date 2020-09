Radu Tudor: 19 ani de la 9/11. Fotografia de adio cu turnurile gemene World Trade Center

Pastrez in casa o amintire cu totul speciala : fotografia turnurilor gemene World Trade Center, facuta in SUA in 1999 – Washington si New York – cu ocazia unui summit NATO istoric : 50 de ani de la crearea Aliantei Nord Atlantice.

