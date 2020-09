AICI, toată campania de achiziții a “câinilor” din această perioadă de mercato! Vezi pe cine a semnat Dinamo!

08:30

Ion Țiriac a ținut morțiș să își spună părerea după descalificarea lui Novak Djokovic la US Open și îi ține partea sarbului. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! La 6-5 pentru Pablo Carreno-Busta în primul set al optimii de finală, Novak Djokovic a lovit o […] The post Ion Țiriac se bagă în „scandalul Djokovic”! „Dacă nu te uiți, stai acasă, nu fi arbitru!” appeared first on Cancan.ro.