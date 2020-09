Casa Albă provoacă indignare prin coborârea unui drapel în memoria militarilor dispăruţi

17:20

Elevii cu simptome de boală nu trebuie să se prezinte la şcoală, iar părinţii au obligaţia de a anunţa unitatea de învăţământ, precum şi medicul de familie, precizează, vineri, Grupul de Comunicare Strategică (GCS).GCS a prezentat, vineri, o serie de reguli şi recomandări de conduită sanitară pe care elevii trebuie să le aibă în vedere odată cu începerea anului şcolar pentru a preveni răspândirea noului coronavirus.Potrivit GCS, părinţii/ însoţitorii care conduc elevii la şcoală nu pot intra în instituţia de învăţământ decât în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerii şcolii."Elevii care fac parte din grupe de risc, în ipoteza infectării cu noul coronavirus (COVID-19), sau locuiesc cu persoane care se află în grupele de risc pot face şcoala online, pe baza unei solicitări din partea părinţilor, în urma unei adeverinţe medicale din partea medicului de familie sau a medicului curant", afirmă GCS.Totodată, în cazul absenţei de la şcoală pentru cel puţin 3 zile consecutive, elevul va trebui să prezinte în momentul revenirii la şcoală o adeverinţă medicală din partea medicului de familie.GCS precizează că masca trebuie purtată astfel încât să acopere atât nasul, cât şi gura."Masca reduce masiv riscul de răspândire a virusului! Atunci când e purtată atât de către persoana potenţial infectată, cât şi de către persoana neinfectată, se reduce la minimum riscul de transmitere a virusul mai departe. Utilizarea măştii în spaţii închise (ex: o sală de clasă) previne transmiterea virusului atunci când mai multe persoane se află simultan într-o încăpere. Tot masca face să poată fi redusă distanţa minimă dintre persoane la cel puţin 1 metru în interior. Masca trebuie purtată şi în aer liber atunci când distanţa dintre persoane nu poate fi menţinută la cel puţin 1,5 metri sau atunci când un număr mare de persoane se află în aceeaşi zonă. Nu înlăturaţi masca şi nu o purtaţi sub bărbie, în special atunci când vorbiţi în apropierea unei alte persoane sau în sala de clasă. Masca este individuală şi nu se oferă propria mască utilizată să fie purtată de o altă persoană", afirmă sursa citată.Potrivit GCS, distanţa fizică trebuie păstrată la cel puţin 1 metru în interior, cu obligaţia purtării măştii, şi cel puţin 1,5 metri în aer liber, atunci când nu este purtată masca.Totodată, în sala de clasă, trebuie menţinută distanţa atât faţă de colegi, cât şi faţă de profesori, în timpul orelor, în pauze sau în momentul sosirii/plecării de la cursuri. În cazul orelor de educaţie fizică vor fi evitate acele activităţi care presupun contactul direct între elevi sau prin intermediul obiectelor atinse frecvent (ex: jocul de echipă cu mingea)"Mâinile trebuie igienizate sau dezinfectate ori de câte ori atingem o suprafaţă care ar putea fi infectată (ex: clanţe, mânere, balustrade, butoane de lift). E important să ne gândim cine ar fi putut atinge respectiva suprafaţă înaintea noastră, întrucât cu ajutorul mâinilor putem duce mai departe cele mai multe virusuri. Dacă mâinile noastre nu sunt igienizate/dezinfectate, atunci nu trebuie să ne atingem ochii, nasul sau gura, deoarece virusul poate fi pe mâini şi în acest mod să ne infectăm. Mâinile trebuie spălate cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun sau dezinfectate. Trebuie să avem grijă să dezinfectăm nu doar mâinile, dar şi obiectele pe care le purtăm frecvent cu noi, cum ar fi telefonul mobil", afirmă GCS.De asemenea, elevii trebuie să se aşeze în sala de clasă în acelaşi loc şi să evite să atingă obiectele colegilor, scaunele şi băncile ocupate de aceştia."Dezinfectaţi-vă mâinile de fiecare dată după ce atingeţi obiecte sau suprafeţe comune (ex: cretă, burete, tablă). Aveţi grijă unde plasaţi ghiozdanul astfel încât să fie cât mai ferit de o posibilă contaminare. Tinerii sunt afectaţi într-o mai mică măsură în cazul infectării cu noul coronavirus (COVID-19), dar ei pot răspândi virusul, chiar fără să-şi dea seama, către persoanele vârstnice şi/sau cu boli cronice (ex: părinţi, bunici, profesori, persoane cu deficienţe imunologice) în cazul cărora infectarea poate avea consecinţe extrem de grave. Din acest motiv, este foarte important ca tinerii să respecte măsurile de protecţie sanitară şi să avertizeze imediat atunci când prezintă simptome (ex: febră, tuse, nas înfundat, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, stare de oboseală, etc)", susţine aceeaşi sursă.La fel ca şi în anii precedenţi, elevii care intră în noul ciclu de învăţământ (ex: grădiniţă - grupa mică, primar - clasa I, gimnaziu - clasa IV, liceal - clasa IX, postliceal) trebuie să prezinte o adeverinţă de intrare în colectivitate care poate fi eliberată de medicul de familie în cursul primei săptămâni de şcoală, dacă nu se regăseşte în dosarul de înscriere."Drumul până la şcoală - dacă este posibil, optaţi pentru deplasarea pietonală şi evitaţi folosirea mijloacele de transport în comun. Dacă trebuie să utilizaţi transportul în comun, purtaţi obligatoriu mască, păstraţi distanţa faţă de celelalte persoane, evitaţi atingerea suprafeţelor comune şi dezinfectaţi-vă mâinile imediat ce aţi părăsit transportul în comun. (...) Întoarcerea acasă. Atunci când reveniţi acasă aveţi grijă ca, după ce lăsaţi încălţămintea la intrare, să vă spălaţi pe mâini, să dezinfectaţi obiectele personale (ex: chei, telefon mobil), să schimbaţi îmbrăcămintea folosită afară şi să o aşezaţi separat de îmbrăcămintea folosită în casă. Înainte de a îmbrăca noile haine, spălaţi-vă/dezinfectaţi-vă mâinile. Acordaţi atenţie sporită ghiozdanului, respectiv zonelor în care îl plasaţi şi riscul de contaminare", afirmă GCS.Potrivit GCS, persoanele în vârstă sunt vulnerabile în faţa noului coronavirus şi ele trebuie protejate cu prioritate, prin evitarea contactului direct (ex: îmbrăţişări) şi prin menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri. "În cazul în care vă întâlniţi cu persoane vârstnice, şi nu puteţi păstra distanţa de siguranţă, este recomandată purtarea măştii", precizează GCS. AGERPRES/(AS-autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)