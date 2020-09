Asta nu a fost difuzat la Pro TV! Noi imagini cu George Burcea și Viviana Sposub, îmbrățișați

11:50

Se înregistrează momente înfiorătoare în Franța din cauza recordului de infectări cu SARS-CoV-2. Aproape 10.000 de cazuri noi au fost confirmate, potrivit celor mai noi statistici. La scurt timp după ce s-a aflat cât de gravă este evoluția crizei sanitare, autoritățile au anunțat noi măsuri dure pentru populație.