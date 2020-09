Împreună o salvăm pe Alexa!

15:00

Cea de-a opta ediţie a evenimentului Romanian Design Week, care are tema CHANGE 2.0, va avea loc în perioada 11-20 septembrie în Bucureşti. IQOS este partener al expoziţiei principale, care se desfăşoară la Combinatul Fondului Plastic, unde prezintă instalaţia concept IQOS World: O nouă perspectivă. Una dintre noutăţile acestei ediţii este Design Flags, o serie de şapte expoziţii prezentate în premieră în România şi găzduite în spaţiul Qreator by IQOS, din Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor 8A, care documentează evoluţia designului din perspective culturale internaţionale. Parteneriatul reflectă viziunea IQOS de a schimba lumea prin creativitate, inovaţie şi alegeri sustenabile, precum şi misiunea companiei Philip Morris România, de care aparţin IQOS şi Qreator by IQOS, de a susţine cultura şi, totodată, comunitatea creativă din ţara noastră.