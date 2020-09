Decizie radicală luată de Gigi Becali. “Sunt scârbit de…”

17:00

Au fost făcute publice informații revoltătoare în cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. În rândurile de mai jos, vă dezvăluim ce decizie au luat anchetatorii la mai bine de patru luni de când solista de Opera Națională Română din Iași a ajuns în stare critică la spital după ce ar fi căzut pe scări. În plus, […]