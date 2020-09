VIDEO Ansamblu de monumente, inaugurat la împlinirea a 150 de ani de cale ferată la Buzău

17:45

Preşedintele americanDonald Trump şi Prima Doamnă Melania Trump au păstrat un moment de reculegerela bordul Air Force One, la ora locală 8.46 (15.46, ora României), caremarchEază momentul în care primul avion deturnat de jihadişti a lovit WorldTrade Center, în urmă cu 19ani, relatează The Associated Press.