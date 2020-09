Venezuela: Preşedintele Maduro anunţă prinderea unui ''spion american'' în apropierea unor rafinării

21:10

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că Bahreinul şi Israelul îşi vor normaliza relaţiile, la o lună după acordul istoric între Israel şi Emiratele Arabe Unite, relatează AFP. Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020 "Încă o realizare istorică astăzi", a postat pe Twitter liderul de la Casa Albă. "Marii noştri prieteni Israel şi Bahrein au încheiat un Acord de pace", a adăugat el.Într-un comunicat comun al SUA, Israel şi Bahrein, liderii celor trei ţări anunţă stabilirea de relaţii diplomatice între Israel şi Regatul Bahrein.Normalizarea relaţiilor între Israel şi aliaţii SUA din Orientul Mijlociu, printre care şi bogatele monarhii din Golf, este un obiectiv-cheie al strategiei regionale a lui Trump pentru izolarea Iranului, duşman jurat al SUA şi Israelului.Bahreinul şi Israelul împărtăşesc cu alte ţări arabe din regiune aceeaşi ostilitate faţă de Iran, pe care Manama îl acuză de folosirea comunităţii şiite din Bahrein împotriva dinastiei sunite la putere.Cu prilejul unei vizite a şefului diplomaţiei americane Mike Pompeo la Manama la sfârşitul lui august, regele Bahreinului a reafirmat că ţara sa susţine crearea unui stat palestinian, părând implicit să respingă apelul Washingtonului la stabilirea rapidă de relaţii cu Israelul.Comunicatul comun difuzat de Casa Albă precizează că Bahrein se va alătura ceremoniei de semnare a acordului de normalizare EAU-Israel prevăzute marţi la Casa Albă, în prezenţa prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: * După Emiratele Arabe Unite, şi Bahrainul îşi normalizează relaţiile cu Israelul (presă)