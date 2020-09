Românii se bucură de redeschiderea cinematografelor! Care sunt regulile ce trebuie respectate atunci când mergi la film

19:00

Acum câteva săptămâni vorbeam despre finalul plin de viață din aceste campionate. În ultimele etape încă se trăgea tare de tot pentru un loc de UCL, UEL sau de rămânere în prima divizie. Lupta era ca la început. În Anglia aveai 5 echipe care după un singur meci puteau să viseze la UCL sau să […] The post Lăsați fotbalul să vină la voi. Cote nebune pentru cele mai frumoase campionate din lume appeared first on Cancan.ro.