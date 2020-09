Prima imagine cu Alina Sorescu, după ce au apărut din nou zvonuri că ar fi în prag de divorț: ”Mulțumesc pentru sfaturi”

11:10

Panică în clădirea Ministerului Sănătății, după ce un angajat a fost testat pozitiv cu COVID-19. După cum au informat angajații instituției, angajatul urmează să fie internat într-un spital de boli infecțioase, iar în interiorul clădirii urmează să fie luate măsurile necesare pentru igienizarea tuturor spațiilor. Reprezentanții Ministerului Sănătății au transmis, vineri seara, că un angajat […]