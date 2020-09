Traian Băsescu, declarații despre prioritatea zero a viitorului primar al Capitalei

11:40

Epidemia de coronavirus a început să ia amploare în Marea Britanie. A crescut considerabil numărului de noi cazuri de infectare zilnic, iar în urma acestei creșteri au fost luate măsuri. Astfel, s-au impus noi restricții pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19. Potrivit ultimelor cifre, cel puţin 41.600 de persoane au murit în Marea Britanie ca […]