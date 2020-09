VIDEO Operaţiunea ''Falkusa'': Confiscarea unei tone de cocaină pe ''noua rută africană a traficului de droguri''

13:50

Linda Gray, actriţă şi regizoare, a devenit cunoscută în întreaga lume pentru rolul Sue Ellen Ewing din faimosul serial american "Dallas" (1978-1991).S-a născut la 12 septembrie 1940, în Santa Monica, California, potrivit www.imdb.com.La vârsta de 20 de ani s-a hotărât să renunţe la şcoală şi să urmeze o carieră de fotomodel. A participat la numeroase campanii, precum defilări pentru viitoarele mirese, cataloage cu costume de baie, calendare, a apărut în câteva reclame TV, înainte de câteva apariţii de scurtă durată în filmele "Under the Yum Yum Tree" (1963) şi "Palm Springs Weekend" (1963), notează https://news.amomama.com/.În 1962 s-a căsătorit cu Ed Thrasher, un cunoscut regizor artistic şi fotograf. Au avut doi copii: Jeff şi Kehly. În ciuda opoziţiei soţului său faţă de cariera de actriţă la care visa, Linda Gray a mers mai departe şi a urmat, mai mulţi ani, cursuri de actorie. În 1983, cei doi au divorţat, actriţa mutându-se în Malibu.Linda Gray şi-a făcut debutul pe micul ecran într-un episod al serialului "Marcus Welby, M.D." (1974), însă primul său rol a fost cel din 1977, când a interpretat personajul unui transexual, Linda Murkland, în "All That Glitters".A fost distribuită, în 1978, în serialul care a făcut-o celebră, "Dallas", în rolul personajului Sue Ellen Ewing, soţia magnatului petrolului J.R. Ewing, interpretat de cunoscutul actor Larry Hagman (1931-2012). "Dallas a fost un catalizator pentru mine deoarece a deschis numeroase uşi, filosofii şi idei", amintea actriţa într-un interviu, potrivit https://news.amomama.com/. Serialul "Dallas" a avut 14 sezoane şi 356 de episoade.Interpretarea personajului Sue Ellen i-a adus celebritatea şi aprecierea criticii din întreaga lume, obţinând nominalizări la două premii Globul de Aur la categoria cea mai bună actriţă (1981 şi 1982), un premiu Emmy pentru cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial (1981) şi numeroase alte premii internaţionale, potrivit https://www.lindagrayofficial.com/.Linda Gray a mai jucat în comedia "Oscar" (1991), cu Sylvester Stallone, dar şi în seriale TV de succes, precum "The Entertainers" (1991), "Bonanza: The Return" (1993), "Melrose Place" (1994), "Models Inc." (1994-1995), potrivit www.imdb.com.În 2001, a jucat în spectacolul de teatru "The Graduate", o producţie LondonWest End. A continuat să interpreteze în spectacole de teatru până în 2004, când s-a întors în televiziune pentru serialul "The Bold and the Beautiful" (2004-2005). Alte pelicule în care a jucat sunt: "McBride: It's Murder, Madam" (2005), "Reflections of a Life" (2006), "Pepper Dennis" (2006), "90210" (2008), "A Very Mary Christmas" (2010), "The Flight of the Swan" (2010), "Hidden Moon" (2012).Actriţa şi-a reluat, între 2012 şi 2014, rolul care a consacrat-o, într-o continuare a seriei originale "Dallas". De asemenea, a mai jucat în "Perfect Match" (2015) şi a avut apariţii periodice în serialele "Hand of God" (2014-2017), "Winterthorne" (2015), "Hollyoaks" (2016-2017) şi "Hilton Head Island" (2018).În 2016 a jucat în pelicula independentă "Wally's Will", care i-a adus premiul la categoria cea mai bună actriţă într-un scurtmetraj la Festivalul de film North Hollywood Cinefest şi premiul pentru interpretare la USA Film Festival, notează www.imdb.com.Linda Gray a mai avut roluri şi pe scena de teatru. A jucat în "The Graduate" (West End, 2001; Broadway, 2002) şi, apoi, în producţia originală "Terms of Endearment" (turneu în Marea Britanie, 2007), bazată pe scenariul filmului câştigător la Oscar. A regizat mai multe episoade din serialul "Dallas" (1978-1991), dar şi-a făcut debutul în scaunul regizoral cu spectacolul de teatru "Murder in the First". Între spectacolele pe care le-a regizat, se numără "The Vagina Monologues", "Agnes of God" şi "Love Letters". În 2014 a jucat din nou pe scena londoneză, în pantomima de Crăciun, "Cinderella", în care a interpretat-o pe Ursitoarea cea Bună, potrivit https://www.lindagrayofficial.com/.În 2015 şi-a lansat cartea de memorii "The Road to Happiness is Always Under Construction".Ambasador ONU al Bunăvoinţei, în perioada 1997-2007, Linda Gray s-a implicat în promovarea drepturilor femeilor. În prezent, actriţa participă activ în cadrul comunităţii, susţinând numeroase acte de caritate. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Liviu-Ioan Tatu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Linda Gray / Facebook