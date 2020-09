Un oficial de la Dinamo anunţă noi achiziţii: „Mai vin jucători!”

18:10

Emil Săndoi (55 de ani), antrenorul Chindiei Târgoviște, a comentat egalul echipei sale cu Academica Clinceni, scor 0-0. „Eu zic că jocul de astăzi a avut un ritm destul de bun, ambele echipe s-au implicat. Și noi am avut perioade mai bune cu ocazii de gol, și Clinceni a avut. Până la urmă, chiar dacă am ratat o lovitură de la 11 metri și a fost un moment cheie al meciului, pentru că am avut o cădere după, cred că este un rezultat echilibrat. ...