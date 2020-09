Care este starea de sănătate a Adelinei Pestrițu, după ce a fost infectată cu coronavirus: ”Am vorbit zilnic cu ea și e…”

12:20

Dinamo Bucureşti a terminat la egalitate cu FC Botoşani, 1-1 (0-1), pe teren propriu, într-o partidă din etapa a treia a Ligii I. Moldovenii au deschis scorul în minutul 37, prin autogolul debutantului spaniol Isma Lopez însă „câinii” au reuşit egalarea în minutul 71 prin golul marcat de un alt debutant spaniol, Borja Valle, cu […] The post Marius Avram, luat la țintă de „Guriță” după Dinamo- FC Botoșani: „A fost un arbitraj șmecheresc!” appeared first on Cancan.ro.