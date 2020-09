Prahova: Doi adulţi şi trei minori, răniţi într-un accident rutier la Comarnic, pe DN 1

17:40

Veneţia, 12 sep /Agerpres/ - Coproducţia cu participare românească "Quo Vadis, Aida?", regizată de Jasmila Zbanic, a câştigat trei premii în cadrul secţiunilor paralele ale Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia (2-12 septembrie), ajuns în acest an la cea de-a 77-a ediţie, au anunţat sâmbătă organizatorii evenimentului prin intermediul unui comunicat de presă publicat pe site-ul labiennale.org. Filmul "Quo Vadis, Aida?", coproducţie Bosnia-Herţegovina/Austria/România/Olanda/Germania/Polonia/Franţa/Norvegia, este selectat şi în competiţia oficială a Mostrei, ale cărei trofee vor fi anunţate sâmbătă seară începând de la ora locală 19:00 (20:00 ora României, n.r.). Pelicula regizată de Jasmila Zbanic a fost recompensată sâmbătă cu trei premii: Brian Award - atribuit de Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) -, Signis Award - atribuit de SIGNIS International (World Catholic Association for Communication) - şi Premio Unimed - atribuit de Unione delle Universita del Mediterraneo. Lungmetrajul "Quo Vadis, Aida?" spune povestea unei profesoare de limba engleză, Aida, care locuieşte în Srebrenica. Atunci când oraşul ei natal este ocupat de armata sârbă, Aida şi familia ei, alături de 25.000 de concitadini, se refugiază într-o bază militară administrată de un batalion olandez trimis în regiune de ONU.Prezentăm mai jos premiile atribuite în cadrul secţiunilor paralele ale Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia:Secţiunea Giornate degli Autori:Cel mai bun regizor: Philipp Yuryev - "Kitoboy"Europa Cinemas Label Award: "Oasis", de Ivan IkicPremiul Publicului: "200 Meters", de Ameen NayfehPremiile FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film):Cel mai bun film: "The Disciple", de Chaitanya TamhaneCel mai bun film din secţiunea Orizzonti şi secţiunile paralele: "The Wasteland", de Ahmad BahramiPremiile Săptămâna Internaţională a Criticilor de Film:Marele Premiu: "Ghosts", de Azra Deniz OkyayPremiul Verona Film Club: "Bad Roads", de Natalya VorozhbitPremiul Mario Serandrei: "Topside", de Celine Held şi Logan GeorgePremiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "J'ador", de Simone BozzelliPremiul pentru cel mai bun regizor: Edgardo Pistone - "Le Mosche"Premiul pentru cea mai bună contribuţie tehnică: "Gas Station", de Olga TorricoPremiile ARCA CinemaGiovani:Cel mai bun film din Veneţia 77: "Pieces of a Woman", de Kornel Mundruczo Cel mai bun film italian prezentat la Veneţia: "Notturno", de Gianfranco RosiBrian Award - atribuit de Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti:"Quo Vadis, Aida?", de Jasmila ZbanicEdipo Re Award - atribuit de Edipo Re Srl Sociale:"The Man Who Sold His Skin", de Kaouther Ben HaniaPremiile Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente:Cel mai bun film: "The Wasteland", de Ahmad BahramiMenţiune Specială (abordarea chestiunilor legate de mediu): "Never Gonna Snow Again", de Malgorzata Szumowska şi Michal Englert, şi "Kitoboy", de Philipp YuryevMenţiune Specială (abordarea chestiunilor legate de muncă): "Dear Comrades!", de Andrei KonchalovskyPremiile Fanheart3 - atribuite de Asociaţia Fanheart3:Graffetta d'Oro pentru cel mai bun film: "Saint-Narcisse", de Bruce LaBruceNave d'Argento pentru cel mai bun cuplu: "The World To Come", de Mona FastvoldVR Fan Experience: "Baba Yaga", de Eric Darnell şi Mathias ChelebourgMenţiune Specială VR: "The Metamovie Presents: Alien Rescue", de Jason MoorePremiile FEDIC - atribuite de Federaţia Italiană a Cinecluburilor:Cel mai bun film: "Miss Marx", de Susanna Nicchiarelli Menţiune Specială pentru lungmetraj: "Assandira", de Salvatore MereuMenţiune Specială pentru scurtmetraj: "Finis Terrae", de Tommaso FranginiPremiile Francesco Pasinetti - atribuite de Sindicatul Naţional al Jurnaliştilor Italieni specializaţi în Cinema:Cel mai bun film: "Le Sorelle Macaluso", de Emma DanteCel mai bun actor: Alessandro Gassman - pentru filmul "Non odiare", de Mauro ManciniCea mai bună actriţă: distribuţia filmului "Le Sorelle Macaluso"Premiul Lanterna Magica - atribuit de Associazione Nazionale C.G.S."Sun Children", de Majid Majidi Premiul Leoncino D'Oro - atribuit de Agiscuola, UNICEF:"Nuevo Orden", de Michel FrancoPremiul Cinema for UNICEF: "Notturno", de Gianfranco RosiPremiul Lizzani - atribuit de ANAC (Asociaţia Naţională a Autorilor de Cinema):"Le Sorelle Macaluso", de Emma DantePremiile pentru talent la debut:Cel mai bun actor debutant: Luka ZunicCea mai bună actriţă debutantă: Eleonora De LucaPremiile Pellicola d'Oro - atribuite de Asociaţia Culturală "Articolo 9 Cultura & Spettacolo" şi S.A.S. Cinema:Cel mai bun director de producţie: Cristian Peritore pentru filmul "Le Sorelle Macaluso", de Emma Dante Cel mai bun director de imagine: Raffaele Alletto pentru filmul "Padrenostro", de Claudio NoceCele mai bune costume: Paolo Seghetti pentru filmul "Miss Marx", de Susanna NicchiarelliPremiul Queer Lion:"The World To Come", de Mona FastvoldPremiul pentru distribuţie - atribuit de RB Casting:Linda Caridi - pentru filmul "Lacci", de Daniele LuchettiPremiile SIGNIS - atribuite de SIGNIS International (World Catholic Association for Communication):Cel mai bun film: "Quo Vadis, Aida?", de Jasmila ZbanicMenţiune specială: "Nomadland", de Chloe ZhaoPremiile Sorriso Diverso - atribuite de Asociaţia Studenţească UCL:Cel mai bun film italian: "Non Odiare", de Mauro Mancini, şi "Notturno", de Gianfranco Rosi Cel mai bun film străin: "Listen", de Ana Rocha De Sousa, şi "Selva Tragica", de Yulene OlaizolaPremiul Enit pentru călătorii turistice: "Padrenostro", de Claudio NocePremiile Soundtrack Stars:Cea mai bună coloană sonoră: "Miss Marx", de Susanna NicchiarelliPremiul pentru realizări deosebite în întreaga carieră: Giorgio MoroderPremiul Special pentru muzică şi cinema: DiodatoPremiul UNIMED - atribuit de Unione delle Universita del Mediterraneo:"Quo Vadis, Aida?", de Jasmila ZbanicPremiile Fair Play în Cinematografie - atribuite de Asociaţia Vivere da Sportivi:Cel mai bun film: "Nomadland", de Chloe ZhaoMenţiune Specială: "City Hall", de Frederick Wiseman. 