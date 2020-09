LIGA 3. FOTO Dinamo 2, victorie spectaculoasă în derby-ul cu FCSB 2! „Câinii” au revenit de la 0-2

20:20

Dusan Uhrin Jr. (52 de ani), antrenor Gaz Metan Mediaș, a comentat victoria echipei sale din deplasarea de la Poli Iași, scor 4-1. „A fost un meci dificil pentru noi, am fost foarte relaxați în primele 5 minute. Am dorit să jucăm pe contraatac, iar în repriza a doua le-am spus jucătorilor că nu trebuie să primim gol. Am schimbat pozițiile unor jucători, nu au jucat pe posturile lor de bază. Sunt fericit pentru Ciocan, care a marcat al doilea său gol în Liga 1. ...