CSM BUCUREȘTI - METZ, liveSCORE de la 17:00 » Start pentru „tigroaice” în grupele Ligii Campionilor

23:20

Florin Tănase (25 de ani), căpitanul lui FCSB, a comentat înfrângerea echipei sale cu FC Voluntari, scor 1-2.„Am făcut un joc slab, nu am reușit să ne creem ocazii și s-a văzut pe tabela de marcaj. Este un duș rece, trebuie să ne adunăm pentru că avem un meci mult mai greu în Serbia. Trebuia să ne adaptăm mult mai bine la starea gazonului, dar nu am făcut-o. Nu am fost destul de agresivi, dar vom face analiza și vom vedea ce am greșit. ...