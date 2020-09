Campioana a băgat frica în Ruben Albes: „Va fi cea mai dificilă partidă a sezonului!”

19:30

Ludovic Orban a fost luat la întrebări de o vânzătoare. Iată ce i-a spus femeia și ce a răspuns premierul. Aflat la Râmnicu Vâlcea, premierul a fost să discute cu oamenii, în cadrul campaniei electorale. Atunci când a intrat într-un magazin, Orban a fost luat la întrebări de o vânzătoare. Femeia i-a cerut explicaţii despre […] The post Ludovic Orban, luat la întrebări de o vânzătoare! Ce i-a spus femeia appeared first on Cancan.ro.