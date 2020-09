Moldovenii, tari și la handbal » CSM Botoșani scrie istorie și promovează în premieră în Liga Zimbrilor!

20:00

Katie Holmes este îndrăgostită până peste cap! Fanii au aflat cu cine se iubește fosta soție a lui Tom Cruise, după ce a fost surprinsă în compania noului ei iubit la un restaurant din New York. Emilio Vitolo, un celebru bucătar din New York, este cel care i-a furat inima lui Katie Holmes! Cei doi […] The post Katie Holmes, îndrăgostită până peste cap! Cu cine se iubește fosta soție a lui Tom Cruise appeared first on Cancan.ro.