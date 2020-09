Super Mario Bros împlineşte 35 de ani. Este al cincilea cel mai vândut joc din toate timpurile

12:10

China are un nou vaccin care va fi testat pe oameni şi are forma unui spray nazal. Acesta este al zecelea vaccin chinezesc care este testat pe oameni. China are un nou potenţial vaccin, al zecelea care trece în etapa de testare pe oameni, doar că de data aceasta protecţia de COVID-19 vine fără a apela la o injecţie. Noul vaccin al chinezilor este sub formă de spray nazal. Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co împreună cu Xiamen University şi cu Hong Kong University au început miercur...