Ministrul Ionuț Stroe, veste excelentă pentru FCSB: „E făcut din bani publici, prezența acolo NU poate fi îngrădită”

Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Un jurnalist flamand a afirmat la televiziunea Sporza că se vorbește de numele lui Hein Vanhaezebrouck ca posibil înlocuitor la vicecampioana Belgiei. Vezi AICI clasamentul actualizat din prima ligă a Belgiei!Doar o lună are Loți Bölöni la Gent. Are o victorie și două înfrângeri (ultima, vineri, 1-2 cu Eupen), alb-albaștrii având patru eșecuri în acest start de sezon neașteptat de poticnit. ...