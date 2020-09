Decizie a instanței: școlile se redeschid cu elevii în clase. Unde s-a hotărât asta

12:10

Atunci când viața te pune la pământ, trebuie întotdeauna să găsești puterea de a merge mai departe. Părintele Ionuț Butoiu a rămas paralizat de la gât în jos după ce a fost victima unui cumplit accident, însă nu și-a pierdut niciodată speranța. Mai mult, a fost convins că într-o zi, Dumnezeu va avea planuri mari