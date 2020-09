Doliu în Marea Britanie! Un cunoscut designer a murit

13:10

De la ultima informare GCS, alte 36 de persoane infectate cu COVID-19 și-au pierdut viața. Astăzi, 13 septembrie, bilanțul negru al deceselor cauzate de virusul ucigaș a ajuns la 4.163. Până astăzi, 4.163 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, transmite GCS. În intervalul 12.09.2020 (10:00) – 13.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 36 […]