Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 septembrie 2020. Leii se fac remarcați

14:20

Un caz revoltător a ieșit la iveală în Capitală. Un bărbat și o femeie au șantajat și obligat o minoră să se prostitueze și nu numai. Cei doi sunt acuzaţi acum de trafic de minori, pornografie infantilă, act sexual cu un minor, şantaj, violarea vieţii private şi inducerea în eroare a organelor judiciare. Potrivit DIICOT, […] The post Caz incredibil în Capitală. Au forțat o minoră să se prostitueze și să practice pornografie infantilă. Tânăra a fost șantajată cu personaje imaginare appeared first on Cancan.ro.