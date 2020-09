Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile. Ce măsuri de relaxare vor fi

14:40

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății a explicat care este procedura în cazul în care într-o scoală apar mai multe cazuri de elevei infectați. Acesta a mai vorbit și despre conduita pe care elevii trebuie să o aibă cât timp se află la școală. Pentru a evita o răspândire accelerată a coronavirusului într-o unitate de învățământ, în […]