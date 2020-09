Israelul reinstituie măsurile de izolare din cauza creşterii semnificative a cazurilor de COVID-19

20:00

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, a afirmat, duminică, la finalului Turului României, că l-a convins pe câştigătorul cursei, Eduard Grosu, să continue competiţia, spunându-i că trebuie să fie o vedetă la Bucureşti."Sunt extrem de bucuros, este al doilea an, de când am reluat Turul României, când avem câştigător un român. Sunt foarte fericit. În plus s-a întâmplat ceva extraordinar, Grosu trebuia să părăsească turul şi până la urmă i-am spus că e cariera lui, are tricoul galben, şi trebuie să fie un star aici în Bucureşti. Şi atât s-a motivat încât a trecut cu bine Transfăgărăşanul, deşi el e un sprinter. Serghei Ţvetcov l-a ajutat foarte mult", a declarat Novak la finalul cursei în care a şi concurat.El afirmă că are un plan cu Eduard Grosu în ceea ce priveşte participarea acestuia la Jocurile Olimpice din 2024, la proba de velodrom, unde ar putea avea rezultate foarte bune: "La Jocurile Olimpice ştim deja cu cine ne batem, dar avem un proiect foarte interesant cu Grosu la velodrom în 2024. Sunt sigur că pe pistă va reuşi să aibă rezultate fantastice".Preşedintele FR de Ciclism a spus că înaintea Turului României, toate echipele au trebuit să prezinte un test negativ la COVID-19."Pentru mine a fost foarte greu, am rescris componenţa echipelor, pandemie, teste, foarte, foarte greu, dar mă bucur că alături de partenerii noştri am spus că indiferent cât este de greu, mergem înainte. Toate echipele trebuiau să se prezinte cu testele negative, erau controlaţi. Multe echipe au reuşit chiar în ultima zi să facă aceste teste, pentru că veneau din alte competiţii. Ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic, suntem bine, şi avem şi tricoul galben", a mai spus Novak.AGERPRES (A-autor; Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)