NASA caută să încheie parteneriate cu mai multe companii private pentru a cumpăra mostre de sol de pe Lună

Exporturile germane au crescut în iulie pentru a treia luna consecutivă, fiind alimentate de comerţul cu ţările din afara Europei, în special China, anunţă Financial Times. Totuşi, creşterea de 4,7% este sub nivelurile înregistrate în iunie şi mai şi, per total, exporturile rămân la 11% sub rezultatele aceleiaşi luni de anul trecut. Exporturile către China au scăzut cu doar 0,1% faţă de luna iulie 2019. Prin comparaţie, exporturile către Statele Unite au suferit un declin de aproximativ 17%, iar...