Artistă de numai 12 ani, abuzată de propriul tată. Bărbatul o însoțea pe copilă la toate evenimentele!

18:20

NASA a oferit publicului imagini spectaculoase dintr-o transmisiune live de pe staţia spaţială internaţională. Un astronaut care efectuează o ieşire în spaţiu a făcut publice imaginile surprinse de camera de pe casca lui. Filmarea a fost urmărită de numeroase persoane din întreaga lume. Ştim că pământul se schimbă într-un mod dramatic de la o zi […] The post VIDEO | Imagini spectaculoase de la NASA cu Pâmântul văzut din spațiu appeared first on Cancan.ro.