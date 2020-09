Şeful Inspectoratului Şcolar Botoşani: Noi nu intrăm în linia întâi pe 14 septembrie, am fost mereu în linia întâi

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, Gabriel Hârtie, a declarat, luni, că educatorii, învăţătorii şi profesorii nu intră pe 14 septembrie în "linia întâi", ci s-au aflat mereu în prima linie.El a transmis, cu prilejul deschiderii noului an şcolar, un mesaj de încurajare şi solidaritate către elevi, părinţi şi cadre didactice, arătând că "sufletul şi mintea nu vor purta niciodată mască"."Astăzi, se va spune că şcoala nu mai este la fel. Se va vorbi despre generaţii sacrificate, despre teamă şi despre pierderea calităţii actului didactic. Va fi, cu certitudine, un an şcolar atipic, greu de înţeles, dificil pentru toţi. Dar nu trebuie să ne pierdem încrederea, şcoala şi-a schimbat doar veşmintele, spiritul i-a rămas nealterat. (...) Şcoala înseamnă comunicare, colaborare, empatie, evoluţie. Fiindcă, indiferent de vremuri, cu reguli mai mult sau mai puţin uşor de înţeles sau de respectat, întotdeauna şcoala am fost noi: copiii, părinţii, bunicii şi cadrele didactice. Am simţit împreună, am râs şi am oftat împreună, am muncit şi am făcut sacrificii împreună pentru a oferi acestei ţări cel mai bun viitor posibil. Noi nu intrăm în linia întâi pe 14 septembrie. Noi am fost mereu în linia întâi. Succes în noul an şcolar tuturor şi nu uitaţi că sufletul şi mintea nu vor purta niciodată mască!", a afirmat Hârtie.Inspectorul şcolar general le-a cerut părinţilor să fie parteneri şi să dea dovadă de înţelegere, comunicare, toleranţă şi capacitate de adaptare, iar elevilor să respecte cu toţii măsurile recomandate, precum distanţarea fizică, purtarea măştii şi igienizarea mâinilor. AGERPRES/(AS - autor: Cristian Lupaşcu, editor: George Onea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Gabi Hârtie / Facebook

