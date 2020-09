„Câinii” au câștigat a cincea Cupă a României din istorie la handbal masculin!

23:30

E oficial, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat după ultima despărțire „definitivă” și formează, din nou, un cuplu. După doar o rundă de ”negocieri”, fosta prezentatoare TV i-a mai dat o șansă musculosului afacerist. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care consfințesc reconcilierea celui mai surprinzător cuplu din showbiz-ul românesc. Chiar dacă au susținut […] The post Bianca & Bodi răstoarnă toate “scenariile”. S-au împăcat și după noua despărțire “definitivă”, iar noi avem dovada filmată appeared first on Cancan.ro.